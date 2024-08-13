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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor - 13 Ağustos Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklıkları ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 07:25 Güncelleme: 13.08.2024 - 07:25
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 35°

        Adana

        Güneşli 38°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklığının Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

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        İSTANBUL °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

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        ZONGULDAK °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 31°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 34°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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