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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı | Son dakika haberleri

        Bilgisayar oyunundan etkilendi! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 kişiyi bıçakla yaraladı

        Eskişehir'de ilginç olay. Evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. (18), daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 23:39 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:05
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        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
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        Eskişehir'deki olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde meydana geldi.

        A.K., iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı.

        Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı. Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K., elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

        GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

        Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K.’nın saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti. Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan A.K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.

        Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        SALDIRIYI CANLI YAYINLAMIŞ

        Eskişehir’de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenerek sokakta 5 kişiyi bıçakla yaralayan A.K.’nın (18) bu anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen A.K.’nın daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı. Elinde bıçakla A.K.’yı karşısında görenlerin ‘yardım edin’ diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun A.K.’ya ‘Kimsin sen, ne istiyorsun?’ diye sorduğu anlarda yer aldı.

        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, Eskişehir’de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."dedi.

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