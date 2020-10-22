Bakan Selçuk paylaştı: Bu artık bir rica değil

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, maske takılmamasına dair mesajlar aldıklarını belirterek şunları söyledi: "İnanmakta çok zorlansam da "maske takılmaması, maskenin kalkması" için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız."