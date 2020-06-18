Bakan Selçuk: Çocuklarımıza güveniyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınava girmeden önce sağlık tedbirlerini bir kez daha gözden geçirmelerini istedi.

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