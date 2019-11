"Vatandaşlarımız korkmasın, İstanbul'un 3,5-4 aylık suyu var" diye konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"ISPANAK GÜVENLE YENEBİLİR"

İstanbul'un da aralarında olduğu bazı illerde ıspanakların arasına yabancı otların karışması sonucu zehirlenme vakalarının görülmesiyle ilgili de konuşan Bakan Pakdemirli, "Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilirler. Ispanakla ilgili yaşadığımız elim olayda yabani otlar karışmış. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Eğer tarlada ilaçlama yapılsaydı bu durum yaşanmayacaktı." şeklinde konuştu.

İSKİ: BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 37,13'E GERİLEDİ

İstanbul’daki barajların doluluk oranıyla ilgili İSKİ’den yapılan açıklamaya göre ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,13’e gerilerken, İstanbul’un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı. Yapılan açıklamada, İstanbul’da yağışların ortalamanın altında olduğu belirtilerek, barajlardaki doluluk oranının yüzde 37,13’e gerilediği bildirildi.

Su miktarı Terkos'ta yüzde 55,19, Sazlıdere'de yüzde 10,3, Alibeyköy'de yüzde 32,62 Büyükçekmece'de yüzde 38,35, Ömerli'de yüzde 32,3, Darlık'ta yüzde 43,23, Pabuçdere'de yüzde 3,19, Sazlıdere'de yüzde 37,31, Kazandere'de yüzde 3,12, Elmalı'da yüzde 63,79, Istrancalar'da yüzde 20,16 seviyelerinde görülüyor.

"DÜNYADA BİR EŞİ DAHA YOK, 20 BİNDE DENEME YAPIYORUZ"

Büyükbaş hayvanlar için kulak küpesiyle ilgili denemelerin başladığını da belirten Bakan Pakdemirli, "Her bir büyükbaş hayvanın kulağına yaptığımız bu küpeyi takabilirsek yarın Türkiye'nin sayımla ilgili problemi olmayacak. Her hayvana ayrı küpeden bahsediyorum. Dünyada bir eşi daha yok. Şu an 20 binde deneme yapıyoruz. 17 milyara çıkaracağız" açıklamasında bulundu.

Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

Bu bir kulak küpesinin içinde cep telefonu. Bunun ana amacı şu. Her bir büyükbaş hayvanın kulağına takabilirsek yarın Türkiye'nin sayımla ilgili problemi olmayacak. Her hayvana ayrı küpeden bahsediyorum. Dünyada ilk bu. Hayvan refahı, insan sağlığı için çok önemli. Hayvanların kızışma dönemi ve döl verimi artıracak. Döl verimini yüzde 10 artırabilir. Dünyada bir eşi daha yok. Şu an 20 binde deneme yapıyoruz. 17 milyara çıkaracağız.