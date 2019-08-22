Bakan Pakdemirli: İşimize yaramıyor, kullanmak zorunda değiliz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın söndürme uçaklarıyla ilgili tartışmalar konusundaki açıklamaları şöyle;

"Arkadaşlarımız hayatlarını riske ederek bu işleri yayıyorlar. Yangın pilotları levyeyi tutmaktan elleri su topluyor. Hayatını yangınlarda kaybedenler var. Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla, benim THK'ye bir lira borcum yok. Biz ihaleyle bu tarz servisleri veren bir kurumuz, biz devletiz. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor. Ben bu uçağa binmem diyorlar, beni memuriyetten atın ama ben bu uçağa inmem diyor. Konu bitmiştir. Çok yakın zamanda çekilmiş fotoğrafını koydum. en büyük filo neymiş? Hani neredeymiş o uçak? El atından 20 uçakları olduğunu söylüyorlar hani nerede? Apronda 6 uçak gözüküyor. 3’ünün motoru yok motoru yok. Vizontele’de bir sahne var ya ‘baba motor yok’ diyor. Aynen öyle… Bu uçaklar artık emniyetli değil... En büyük filo neymiş bir açıklasınlar bakalım. Hükümete siyasi bir saldırı var. Türk Hava Kurumu'unun uçuşa elverişlilik sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. En büyük filo meselesine gelince iki tane uçabilen uçak var. 24 helikopter sayımızı 30'a çıkardık. Uçak 3,5 misli daha pahalı... Yani iş tabii ki ne gerekiyorsa yapılır. Bugünkü şartlarda işimize yaramayan bir filo var. Israr etmek anlamsız. Bu finansal koşullardan hükümetimiz sorumlu değil. Almaz zorunda mıyız? Almak zorunda değiliz. Ne yazık ki THK siyasetin oyuncağı olmuştur. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor. Bırakın işimizi yapalım. Bu teknik bir konu... Yangınla mücadele tamamen teknik bir iştir. İzmir'deki yangının piknikçi yangını olduğunu düşünüyorum."