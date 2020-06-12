İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin her alanda iddialı bir ülke olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Elektrikli araçla ilgili birçok hareket var ama elektrikli traktörle ilgili dünyada ilk kıvılcımı biz yaktık. Bizim TAGEM enstitümüz bu konudaki testleri yaptı. Traktör dört dörtlük. Önemli olan bunu seri üretime geçirebilmek. Seri üretimle bir bankayla beraber prototip yapan firma ortak oldular. Tahmin ediyorum 100 kadar traktörü hızlı bir şekilde banklardan çıkaracağız" dedi.

Elektrikli traktöre talebin yüksek olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Tüm Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyadan böyle bir talep var. Çiftçiye sorsak en büyük gider kalemi yakıt diyecek yüzde 90 oranında yakıtı azaltan endüstriyel bir makine yaptık. İnşallah seri üretimle beraber çiftçimizle buluşacak. Türk çiftçisi dünyadan önce bunları kullanma ayrıcalığına sahip olacak. 2021'e varmadan yapmış olacağız biz TİGEM olarak 10 tane sipariş verdik. Test yapmış olacağız bu süreçte” ifadelerini kullandı.