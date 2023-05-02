Bakan Özer'den son dakika açıklaması! 12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

"SINAVA GİRMEZSE BİRİNCİ DÖNEM NOTU GEÇERLİ OLACAK"
Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız.,
"16 HAZİRAN'DAN SONRA TELAFİ EĞİTİMLERİNİ YAPACAĞIZ"
Notlarına bakmaksızın üst sınıfa geçireceğiz. Önceliğimiz bu süreci hızlıca atlatmak. 16 Haziran'dan sonra telafi eğitimlerini yapacağız. Sağlığını korumakla ilgili güvence verebilmek önceliğimiz.
"SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN DESTEKLEME KURSLARI OLUŞTURDUK"
Öğrencilerimiz rahat olsun, fazla yormayacağız. Sınava girecek öğrenciler için 3450 destekleme kursu oluşturduk. Uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Tüm kitaplarını tekrar bastırdık. Çocuklarımız geleceğini dizayn ederken MEB'in her türlü imkanından faydalanıyorlar.