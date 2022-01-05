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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısında konuştu.

Bakan Nebati'nin konuşmasından önemli satır başları şöyle oldu:

-Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek.

- Ortodoks politikaları bıraktık, heterodoks politikalara yöneldik. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun.

'SIRTIMIZDA TAŞIYACAĞIZ'

-İhracatını artırmak isteyenleri sırtımızda taşıyacağız.

-Getireceğimiz yeni enstrümanlarla, üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var.

-Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak.

-Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık gündemimizden çıkarıyoruz.

-Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91.5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik.

HETERODOKS EKONOMİ POLİTİKASI NEDİR?

Heterodoks, Yunanca heteros (farklı) ve doxa sözcüklerinden türetilmiş ve farklı inanç anlamına gelen bir sözcüktür. Ekonomi alanında geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamaları adlandırmak için kullanılır.

GÜNEY AMERİKA UYGULADI

Brezilya ve Arjantin olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde uygulanmış bir model olarak görülen Heterodoks Ekonomi Politikaları Gelirler Politikası'nda ve Dış Ticarette yönlendirmeli fiyat davranışlarına dayandığı gibi enflasyonu baskılamak için bütçe açıklarını da artıran uygulamalar kullanılır.