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Lütfi Elvan yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati bu atama sonrası ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

Bakan Nebati mesajında "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.