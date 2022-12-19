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Haberler İş-Yaşam

Bakan Nebati'den "Hazine destekli kefalet sistemi" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın hayırlı olması temennisinde bulundu

Giriş: 19.12.2022 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati'den
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelere hayırlı olmasını dileyen Nebati, "Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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