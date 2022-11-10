'KKM'ye 91.6 milyar TL destek ödemesi yapıldı'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bütçe sunumunda "2022 yılının ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler küresel yavaşlamanın da etkisiyle ılımlı büyümeye işaret etmekte olup, yıl geneli için yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer almayı başardığını belirten Bakan Nebati "Toplam istihdam seviyesi Eylül itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır. Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyelerine gerileyerek yüzde 9,9 olmuştur. İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor kırmış ve Ekim ayında yıllıklandırılmış 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye, 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan ve dünya ihracatından aldığı payı yüzde 1´in üzerine çıkaran güçlü bir ekonomi konumundadır" ifadelerini kullandı.
HAZİNE'DEN KKM'YE 91.6 MİLYAR TL
Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91.6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Bakan Nebati " Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesindedir. KKM hesaplarının toplam vadeli mevduatlar içindeki payı ise yüzde 27’dir. Vatandaşlarımızın KKM’ye destek ve teveccühleri sayesinde milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiş ve liraya olan güven artmıştır. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1.5 trilyon liralık tasarrufu bu hesaplarda değerlenmektedir" dedi.
'CARİ AÇIK ENERJİ KAYNAKLI'
"Enerji faturası geçen yılın aynı seviyesinde kalsaydı şu an cari işlemler açığını konuşmuyor olacaktık" diyen Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:
"Enerji ve altın hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesi, Ağustos ayında yıllıklandırılmış olarak 41,2 milyar dolar fazla veriyor olacaktır. Cari işlemler dengesi enerji ithalatı kaynaklı açık verirken enerji hariç cari denge fazla verme eğilimini sürdürmektedir."
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