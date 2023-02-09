Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Bakan Muş : Yurt dışından gelen yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaf

Kahramanmaraş depreminin ardından yurt dışından gelen yardım malzemeleri ve ekipmanlarla ilgili bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir" ifadelerini kullandı

Giriş: 09.02.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Muş : Yurt dışından gelen yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaf
AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, deprem bölgesinde kullanılmak üzere yurt dışından gelen acil durum ekipmanları ile yardım malzemelerinin gümrük vergisinden muaf olduğunu belirtti.

Muş, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "deprem bölgesinde kullanılacak kritik araç ve cihazlardan gümrük vergisi alınmaması ve bekleme süresinin kaldırılması" yönündeki paylaşımına yanıt verdi.

Muş yanıtında, "Depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması talimatını verdik. Yardım malzemeleri ve bu ekipmanlar gümrük vergisinden muaftır. Bu konuda Gümrüklerde bürokratik engel yoktur. Uygulama, tarafımızca yakinen takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

DEPREM DAYANIŞMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TCG Sancaktar gemisi İskenderun'da
TCG Sancaktar gemisi İskenderun'da
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
Depremin bebekleri! Enkaz bölgelerinden mucize haberleri geliyor
Depremin bebekleri! Enkaz bölgelerinden mucize haberleri geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.