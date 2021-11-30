Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Muş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Ekonomimiz 3. Çeyrekte %7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin %92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.