AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Kurum: "(Otopark Yönetmeliğinde düzenleme) Muayeneleri yapılan, uygun olan LPGli araçlar AVM otoparklarına girebilecek." dedi

Muş'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatan Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ ve Malatya'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve bölgedeki konut inşaatlarının tamamlanma zamanına ilişkin açıklama yapan Kurum, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün bakanlıkların hemen bölgeye gittiğini aktardı.

Bakan Kurum, bölgede arama-kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yaptıklarını, her köyde, sokakta, mahallede ekiplerin çalıştığını söyledi.

Elazığ ve Malatya'dan 1 ay boyunca çalışmaları yerinde takip ettiklerini anlatan Kurum, yaklaşık 25 bin bağımsız bölümden oluşan bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kentsel dönüşüm proje kapsamında aile kültürünün, sokak dokusunun yeniden yaşatılacağı konutların inşa edildiğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde etaplar halinde konutlarımızı bitirip teslim edeceğimizi ifade etmiştik. İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik. Burada 15 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Konutlarımızın teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bizmişen'de, Malatya Pütürge'de, Doğanyol'da çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürümektedir. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kalan 15 bin konutumuzu da önümüzdeki yılın haziran ayına kadar etaplar halinde teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza sağlam, yöresel mimariye uygun, yeşil alanları olan, sosyal donatıları olan, konutlarımızı teslim edeceğiz."

"ELAZIĞLI VE MALATYA'DAKİ KARDEŞLERİMİZİN YARALARINI SARACAĞIZ"

Bölgede inşa edilen konutlara ilişkin son fotoğrafları da gösteren Kurum, şöyle devam etti:

"İhalelerimizi tamamladık. Altyapı sorunlarımız yok. Bütün altyapılara ilişkin projelerimiz, imalatlarımız tamamlandı. Şimdi de üstyapıyı tamamlayıp söz verdiğimiz şekliyle Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin yaralarını sarmış olacağız. Deprem bölgesinde yaşıyoruz, sürekli depremlerle iç içeyiz. Depremlerle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yaptığımız işlerle, hazırladığımız yeni yönetmeliklerle, hazırladığımız projelerle illerimizi hazırlıklı hale getiriyoruz. Ülkemizi depreme hazırlıklı hale getirecek çalışmalarımızı, ülkemizin her yerinde sürdürüyoruz. Elazığ ve Malatya'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte sahada dokunmadığımız vatandaşımız olmadı. Hepsinin sorunlarını tek tek çözmek için çalışmalar yaptık. Şimdi de meyvelerini alıyoruz. Enkaz altında yakınları yitirmiş vatandaşlarımızın bir nebze de mutlu olduğunu görmek, dökülen gözyaşlarının sevince döndüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor."

"ELAZIĞ VE MALATYA'DA 9 MİLYAR LİRALIK YATIRIM"

"Deprem bölgesinde karşılaşılan en genel problem neydi?" sorusu üzerine Kurum, şu bilgileri verdi:

"Binaların yapı ömürleri tamamlamış, yeterli mühendislik hizmeti almamış, zemin etütlerinin çok iyi yapılmamış olduğunu gördük. Bu noktada bir kısmı kaçak, bir kısmı ruhsata uymayan, projesine uymayan yapıları gördük. Sürsürü mahallesinde hem zemin iyileştirmesi yaptık hem de bodrum kat yaparak zeminin daha geniş bir alana yayılmasını sağladık. Bu çerçevede zemini emniyete alarak inşatlarımızı yaptık. Yoğunluğu kısmen azalttık. Önceki konut sayısından daha az yaparak, daha sağlam az katlı ve Elazığ, Malatya mimarisine uygun inşaatlarımızı gerçekleştirdik. Elazığ ve Malatya'da 9 milyar lirayı bulan bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım Türkiye tarihinde de bir ilktir. Tek seferde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın da 25 bin bağımsız bölümü bir yıl içerisinde tamamlayıp bitireceği bir süreci yürütüyoruz. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak bir dönüşüm projesi olacak. Elazığ ve Malatya bugünden daha güzel olacaktır. Millet bahçeleriyle, sosyal donatılarıyla, yeni sağlam okulları, camileri, yürüyüş alanlarıyla daha yaşanabilir bir şehir olacaktır."

"YAPILMASI GEREKEN PROJELERİ PLANLIYORUZ"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Yapılması gereken projeleri planlıyoruz ve hızlı bir şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz." dedi.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili 5 bakanın bölgeye ulaştığını ve vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalara başladığını belirten kurum, bir yandan arama-kurtarma çalışmaları yürütülürken, diğer yandan da hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirildiğini aktardı.

Kısa sürede hafriyat çalışmalarına başlanıldığını ve İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hasarlarının giderildiğini ifade eden Kurum, "Belediyelerimize de yaklaşık 37 milyon lira acil ödenek sağladık." dedi.

Bu süreçte yapılması gereken projeleri planladıklarını ve hızlı bir şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönettiklerini aktaran ve Giresun'un Dereli ilçesindeki çalışmalara ilişkin bilgiler veren Kurum, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte ortak çalışmamız suretiyle dere taşkın kotunu, kret kotunu belirledik. Bu taşkın kotu üzerinde kalan ne kadar bina varsa yaklaşık 100'ün üzerinde binanın yıkımını gerçekleştirdik." diye konuştu.

"YENİ DERELİ'NİN İNŞASINA BAŞLAYIP 7-8 AYDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Dereli ilçesi için taşkın riskini ortadan kaldıracak yeni bir yerleşim planı hazırladıklarını ve "Yeni Dereli" adını verdikleri bölgede çalışmalara başladıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Yeni Dereli'nin inşaasına inşallah en kısa zamanda başlayıp önümüzdeki yılın 6'ncı ayına kadar da teslim edeceğiz. Yani 7-8 aylık bir zamanda Yeni Dereli'nin inşallah inşasını yapıp vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Binalarımız dere üzerindeydi, bu binaları geriye çekmek suretiyle alışverişin canlandığı, yeşil alanların oluştuğu, üzerinde vatandaşımızın vakit geçirebileceği alanların olduğu örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımıza başladık.

Tabii üç alanda çalışıyoruz. Bu 25 bin metrekarelik ilk alanımız, şehir merkezindeki alan. Şehir merkezini yeniliyoruz. Yeni projemiz inşallah bu 25 bin metrekarelik şehrin merkezindeki alan. Burada belediye binamızın olduğu, konutlarımızın olduğu, ticari ünitelerin arkada yoğun bir şekilde faaliyet gösterebileceği, yine arkada kamu alanlarımızın emniyetimizin, kaymakamlığımızın, öğretmenevimizin, bunların tamamını yeniliyoruz. Hepsini buradan çıkarıyoruz ve daha sağlam, daha güvenli alanlara inşasını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25 bin metrekarede regülasyon alanlarıyla, gezinti alanlarıyla örnek bir proje olacak. Bu bizim iklim değişikliği ile ilgili aslında attığımız çok önemli bir adımdır. Yani Karadeniz Bölgesi'nde bilhassa Doğu Karadeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğinin etkilerini aza indirmek adına bu bölgede yaptığımız çalışmalardır."

10 BİN BİNA RİSK ALTINDA

Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün simülasyon olarak derelerdeki taşkınları hesap ettiğini ve dereler üzerindeki riskli binaların tespitlerinin yapıldığını belirten Kurum, "yaklaşık 10 bin binanın risk altında olduğuna" dikkati çekti.

Bakan Kurum, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Doğu Karadeniz'in tamamında bu çalışmaları tamamladıklarını ve rezerv konutlar üreterek vatandaşlara çağrıda bulunduklarını ifade ederek, "Diyoruz ki vatandaşımıza; 'Sizin binanınız taşkın riski altında, dere güzergahı üzerinde, olası herhangi bir selde risk altında. Dolayısıyla sizi sağlam, güvenli alanlara taşımak zorundayız'. Yani çaresiz bırakmıyoruz. Vatandaşımıza, 'Ne halin varsa gör, ne yapacaksan yap ama buradan çık' diyemeyiz. Dolayısıyla onlarla birlikte, onların rızasını alarak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Giresun'un genelinde toplamda 612 konut yaptıklarını, 436 milyon liralık yatırım başlattıklarını aktaran Kurum, "diğer bakanlıklarla birlikte Giresun'da, Dereli'de, Doğankent'te toplam 2 milyar lirayı bulacak yatırım yaptıklarının" altını çizdi.

Dereli ve Doğankent'te inşa edilecek projeleri 2021 Haziran'da bitirmeyi planladıklarını vurgulayan Kurum, bölgedeki esnaf için çelik konteyner ve çelik konstrüksiyondan prefabrik yapılarla geçici dükkanlar inşa etmeye başladıklarını ve yaklaşık 20 tanesinin tamamlandığını söyledi.

"250 KÖY YOLU İNŞA EDİLECEK"

Selde bölgedeki çok sayıda köyün de büyük hasar gördüğünü hatırlatan Bakan Kurum, köylerde yaşayan vatandaşlar için de 250 köy konutu inşa edecekleri bilgisini verdi. Altında ahırı olan, üstünde yöresel mimariye uygun şekilde brüt 91,5 net 76 metrekare olan evlerin ihalesinin de yarın yapılacağını belirtti.

Bu projenin köylere dönüşü ve kırsal kalkınmayı sağlayacağını anlatan Kurum, gelen taleplerin TOKİ üzerinden alınacağını bildirdi.

Hem Elazığ'da hem de Malatya'da şu an yapılan inşaatlar olduğunu hatırlatan Kurum, söz konusu konutların maliyetinin, 250 ila 350 bin liraya arasında değiştiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleri ile bir indirim söz konusu olacağını müjdeledi.

Hem altyapı bedellerinin alınmayacağını hem de üstyapıya ilişkin Cumhurbaşkanının takdir ettiği, vatandaşların ödeyebileceği şartlarda bir ödemeye yönelik çalışma yapıldığını aktaran Kurum, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, yakın zamanda açıklayacaktır." dedi.

Doğankent'te de 26 bin metrekarelik bir alanda dönüşüm projesi başlattıklarını belirten Kurum, konutlardan ticari ünitelere kadar "Yeni Doğankent"in inşa edileceğini belirterek, "Geçmişte Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Bingöl'de ne yaptıysak, 83 milyon vatandaşımızdan kimseyi ayırt etmeksizin, her mahalleye, her köye ulaşmak suretiyle onlara yardım elini uzatmaya ve yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz." dedi.