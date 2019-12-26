"2010 yılında 672 milyon gros ton gemi geçerken, 2018 yılında 841 milyon gros ton geçmektedir. Gemi azalsa bile geminin hacmi ve taşıdığı yük miktarı artmaktadır. Akaryakıt ve tehlikeli madde taşıyan gemiler İstanbul boğazı için çok büyük tehdit arz etmektedir. Her yıl İstanbul Boğazı'nda 8 kaza oluşuyor. Güvenli alternatif yollar aranarak hem vatandaşımız can ve mal güvenliği, hem de denizlerdeki canlıların durumu için bir proje yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır."