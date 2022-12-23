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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. 'İyi olacak hasta' randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder" ifadelerini kullandı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir