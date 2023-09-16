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        Haberler Sağlık Bakan Koca: Evlilik öncesi SMA taraması 2 yılda 1 milyonu aşkın kişiye ulaştı

        Bakan Koca: Evlilik öncesi SMA taraması 2 yılda 1 milyonu aşkın kişiye ulaştı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan evlilik öncesi Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taramasından 1 milyon 834 kişinin faydalandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:22
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        Bakan Koca'dan 'SMA testi' açıklaması
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        Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        “SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programımız, 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren, 81 ilde uygulanıyor.

        Programın uygulamaya konulmasından 4 Eylül 2023’e kadar 1 Milyon 834 kişi tarandı. Alınan numunelerin analizi sonucunda, ‘SMA Taşıyıcılığı Şüpheli’ olarak tespit edilen 22 Bin 573 kişi için elde edilen veriler, programın SMA hastalığının yayılmasını engelleme ve erken teşhis konusundaki önemini göstermiştir. SMA, toplumda her 50 kişiden birinde görülebilen genetik bir hastalık.

        Ebeveynlerin her ikisi de taşıyıcı olduğunda bebekte hastalık riski yüzde 25’e kadar yükselmektedir. Bu nedenle, SMA taşıyıcılığını evlilik öncesinde saptamak, potansiyel riski azaltma açısından büyük bir önem taşıyor. SMA tarama testleri, evlilik öncesi dönemde, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılmakta ve aile hekimliklerince yürütülmektedir. Ayrıca, gebelik döneminde de, talep eden çiftlere tarama testi uygulanıyor.

        Tarama sonuçları 2 hafta içinde elde edilmekte ve e-Nabız uygulaması aracılığıyla kolayca sonuçlara erişilebilmektedir. Ayrıca, programın bir parçası olarak, çiftlerin taşıyıcı olduğu belirlendiğinde, sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmeleri için genetik danışma hizmeti sunuluyor. Bu danışma, doğum öncesi veya tüp bebek aşılama öncesi tanı testi gibi seçenekleri içermektedir. Şayet çiftlerden sadece birinin taşıyıcılığı şüpheli ise, diğerinin de sessiz taşıyıcı olma ihtimaline karşı, Tıbbi Genetik Uzmanına yönlendirilerek, daha detaylı bir inceleme yapılması ve danışmanlık imkânına kavuşması bedelsiz olarak sağlanmaktadır. SMA, ilerleyici bir motor nöron hastalığıdır, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle, evlilik öncesi SMA Tarama Programı erken teşhis ve önleme açısından kritik bir rol oynamaktadır.”

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