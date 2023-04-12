Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Bakan Koca: Defne Sahra Hastanesi günde ortalama 150 hastaya hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da oluşturulan Defne Sahra Hastanesinin 34 yatak kapasiteli olduğunu ve günde ortalama 150 hastaya hizmet verdiğini bildirdi

Giriş: 12.04.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Koca: Defne Sahra Hastanesi günde ortalama 150 hastaya hizmet veriyor
Bakan Koca: Defne Sahra Hastanesi günde ortalama 150 hastaya hizmet veriyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Hatay'da kurulan Defne Sahra Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Defne ilçesinde oluşturulan sahra hastanesi hakkında bilgi veren Koca, şunları kaydetti: "34 yatak kapasiteli, günde ortalama 150 hastaya hizmet veren Defne Sahra Hastanemizde yoğun bakım, poliklinikler, laboratuvar, görüntüleme cihazı ve doğumhane bulunmakta. Sağlık hizmeti standardımız, yerleşik sağlık kurumu standartlarına yakın."

Paylaşımda, hastanede sunulan hizmetlerin yer aldığı video da yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
Elazığ'da istinat duvarı çöktü
Elazığ'da istinat duvarı çöktü
5 sendikadan ortak 1 Mayıs açıklaması
5 sendikadan ortak 1 Mayıs açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.