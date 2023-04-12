Bakan Koca: Defne Sahra Hastanesi günde ortalama 150 hastaya hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Hatay'da kurulan Defne Sahra Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Defne ilçesinde oluşturulan sahra hastanesi hakkında bilgi veren Koca, şunları kaydetti: "34 yatak kapasiteli, günde ortalama 150 hastaya hizmet veren Defne Sahra Hastanemizde yoğun bakım, poliklinikler, laboratuvar, görüntüleme cihazı ve doğumhane bulunmakta. Sağlık hizmeti standardımız, yerleşik sağlık kurumu standartlarına yakın."

Paylaşımda, hastanede sunulan hizmetlerin yer aldığı video da yer aldı.