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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup: Reform dönemi başlıyor

        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup: Reform dönemi başlıyor

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına bir mektup göndererek çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yeni bir reform döneminin başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 22:17
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        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
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        Edinilen bilgilere göre Bakan Koca mektupta “Beyaz Reform” olarak adlandırılan süreçte tüm imkânları harekete geçirmeye, yeni imkânlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, şimdi de doğru tutumun bu olduğunu vurguladı.

        SAĞLIKTA ŞİDDETLE DAHA ETKİN MÜCADELE

        Bakan Koca’nın kaleme aldığı mektupta, büyük değişim gösteren maddi şartlardan sağlık çalışanlarını ağır davalara karşı güvence altına alan Malpraktis yasasına kadar reform örnekleri yer alıyor. Sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere, nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılmakta olan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular ise Beyaz Reform’un ikinci döneminde üzerinde çalışılan başlıklar arasında örnek gösteriliyor.

        PLAN, ÇALIŞANLARIN YAPICI KATKISINA AÇIK

        Mektupta “Artık tamamlama aşamasında olduğumuz Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı çalışmamızı yakında uygulama sürecine koyacağız” ifadesi yer alırken söz konusu Eylem Planı uygulamaya konmadan önce sağlık çalışanlarının yapıcı katkılarına açılacağı öğrenildi. Bakan Koca, şiddetle mücadele için yürütülen çalışmalara özel ikinci bir mektup yazacağını ise ayrıca belirtiyor.

        “YANLIŞ ZEMİNDE İFADE EDİLEN TALEPLER...”

        “Tüm sorunlara karşı başarıya ulaşmamız için, bizim kararlılığımızın sizin desteğiniz ile bütünleşmesi gerekiyor” vurgusunun yer aldığı mektupta yanlış zeminlerde ifade edilen taleplerin, hastaya hizmeti aksatan tutumların sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyeceği belirtiliyor. Mektupta şu ifade de dikkat çekiyor: “Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz.”

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