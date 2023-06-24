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Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu kişilerin öncelikli hasta muamelesi gördüğü" iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşılan yabancı uyruklu hastaların öncelikli hasta muamelesi gördüğü iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Görselde adı geçen hastaya “öncelik” tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe Acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun" ifadelerini kullandı

Giriş: 24.06.2023 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Koca'dan iddialara yalanlama
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların zaman zaman sosyal medyada yer aldığını aktardı.


Koca, şunları kaydetti:

"Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada acil vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun."

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