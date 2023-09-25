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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan "grip aşısı" uyarısı!

        Sağlık Bakanı Koca'dan "grip aşısı" uyarısı!

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 08:40
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        Bakan Koca'dan "grip aşısı" uyarısı!
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını belirtti.

        "LÜTFEN İHMAL ETMEYELİM"

        Bakan Koca, "65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

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