Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.

Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."