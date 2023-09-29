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        Haberler Sağlık Kalp Sağlığı Kalp ve Damar Bakan Koca'dan 'Dünya Kalp Günü' paylaşımı! 'Yüzde 80'i önlenebilmektedir - Gündem haberi

        Bakan Koca'dan 'Dünya Kalp Günü' paylaşımı: Yüzde 80'i önlenebilmektedir

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu W hesabından'Dünya Kalp Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla, kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin yüzde 80'lere varan oranda önlenebileceğini kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 22:31 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:37
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        "Yüzde 80'i önlenebilmektedir"
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        Bakan Koca, sosyal medya platformu W hesabı üzerinden 'Türkiye'deki kardiyovasküler cerrahi ameliyatları ve kalp nakilleri hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "Kalp damar hastalıkları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlerin 1'inci sıradaki nedenidir. Her yıl tüm dünyada yaklaşık 18 milyon kişi hayatını kalp hastalıkları ve inme nedeniyle kaybediyor. 2030 yılında bu sayının 23 milyon olması beklenmektedir. Ülkemizde ölümlerin yüzde 40-50'si kalp damar hastalıkları nedeniyle olmaktadır. Türkiye'de Haziran 2022 ile Haziran 2023 arası kalp ameliyatı sayısı 70 binin üzerindedir. Bu ameliyatların yüzde 73'ü koroner baypas cerrahisi, yüzde 15'i kapak cerrahisi, yüzde 4'ü aort cerrahisi ve yüzde 8'i konjenital kalp cerrahisidir" ifadelerini kullandı.

        "ERKEN ÖLÜMLERİN YÜZDE 80'İ ÖNLENEBİLMEKTEDİR"

        Risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla, kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin yüzde 80'lere varan oranda önlenebileceğinin vurgulayan Bakan Koca, "Dünyada ve ülkemizde kalp sağlığını tehdit eden en önemli unsurlar; koroner arter hastalığı, diyabet, romatizmal ve dejeneratif kapak hastalıkları, hipertansiyon ve genetik kardiyomyopatiler, obezite, yüksek tansiyon, kolesterol ve sigara kullanımıdır. Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite yoksunluğu gibi, ön sıralardaki risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80'i önlenebilmektedir. Bu risk faktörlerine karşı dikkatli olmanızı ısrarla öneriyoruz. Ülkemizde 1 Eylül 2022 ile 1 Eylül 2023 arasında 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir’de 15 kalp nakli merkezi var. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organlarının ailesinin kararı ile bağışlanması hayatta yapılabilecek en büyük ve örnek iyiliklerden biridir. Organ bağışı konusundaki önyargıların daha hızlı aşılmasını umut ediyoruz. Hayatınız için kalbinize iyi bakın. 29 Eylül Dünya Kalp Günü kutlu olsun" açıklamalarına yer verdi.

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