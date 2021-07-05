Bakan Koca'dan aşı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüse karşı yapılan aşılmayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Henüz 24 saat dolmadan, 1 milyon kişinin daha ilk veya yeni doz aşısı yapıldı. Türkiye, bulaşıcı Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık kazanma konusunda kararlı.