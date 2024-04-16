Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ares olarak tanınan fenomen Şeyhmus Özdemir cinayeti davası sil baştan görülecek - Güncel haberler

        Fenomen Ares cinayeti sanıkları 'tasarlayarak kasten öldürmeden yargılansın' temyizi

        Antalya'da "Ares" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Olayda tutuklu yargılanan Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal hakkında verilen 18'er yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme bozma gerekçesinde, sanıkların 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da 'Ares' lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'i (18) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Veysi Erdal (51) ile oğlu Kadir Ozan Erdal (29) hakkında verilen 18'er yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

        DHA'nın haberine göre temyiz kararında, "'Tasarlayarak kasten öldürme' yerine, yanılgılı değerlendirme ile 'kasten öldürme' hükümleri kurulmuştur" denildi.

        Kadir Ozan Erdal, iddiaya göre, internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) uygunsuz fotoğraflarını gördü. Erdal'ın baskı yaptığı kız kardeşi H.E. de fotoğrafları internet sitesine 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan Erdal, durumu babası Veysi Erdal'a anlattı. Diyarbakır'dan Antalya'nın Kepez ilçesinde gelen baba- oğul, Özdemir'e reklam filmi çekme bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, 4 Şubat 2020'de kafede buluştukları Özdemir'i ormana götürüp, öldüresiye dövdü, ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan baba-oğul tutuklanırken, Şeyhmus Özdemir 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

        REKLAM

        SANIKLARA 18'ER YIL HAPİS CEZASI

        Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında savcı, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar için tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti, Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal'ı 18'er yıl hapse mahkum etti. Sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

        KARAR YARGITAYA TAŞINDI

        Karar, önce bölge adliye mahkemesine ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen dosyada, şu ifadelere yer verildi:

        "Eylemleri gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar verdikleri, kararları ile icraatları arasında makul bir süre geçtikten sonra eylemleri gerçekleştirdikleri ve bu suretle tasarlamanın unsurları oluştuğu halde 'tasarlayarak kasten öldürme' yerine, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde 'kasten öldürme' hükümleri kurulmuştur. Maktulün, H.E.'nin internet ortamında kaydettiği çıplak fotoğraflarını, yine internet ortamında yayınlamak şeklindeki haksız tahrik oluşturan eylemleri nedeniyle, sanıklar hakkında alt ve üst sınırlar arasında makul indirim yapılması yerine, asgari miktarda indirim uygulanması hukuka aykırı görüldüğünden, sanıklar ile katılan tarafların temyiz istemlerinin kabulüyle, temyiz edilen hükmün bozulmasına karar verildi."

        Yargıtay'ın bozma kararı sonrası sanıklar yeniden Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Şeyhmus Özdemir
        #Antalya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Özbek, Kulüpler Birliği'ne Timur'la katılacak
        Özbek, Kulüpler Birliği'ne Timur'la katılacak
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        17. yüzyıldan kalma binada yangın!
        17. yüzyıldan kalma binada yangın!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Habertürk Anasayfa