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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Fernando Santos'un ardından kadroda değişim! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Fernando Santos'un ardından kadroda değişim!

        Beşiktaş'ta Fernando Santos'un ayrılığının ardından görev sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye verilirken bu süreçte formayı unutan isimlerin kadroya geri dönmesi bekleniyor

        Giriş: 16.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:14
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        Santos'un ardından kadroda değişim!
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        Beşiktaş'ta üst üst alınan kötü sonuçların ardından Fernando Santos ile yollar ayrıldı.

        Siyah-beyazlıları sezon sonuna kadar bir kez daha Serdar Topraktepe çalıştıracak.

        Santos'un ayrılığının ardından kadroda da önemli bir değişim bekleniyor. Portekizli hocanın aldığı kötü sonuçlardan çok, oynattığı futbol ve oyuncu tercihleri çok tartışılmıştı.

        SANTOS'TAN GARİP TERCİHLER

        Yeni transferlerden Ernest Muçi'yi daha çok asıl mevkisi 10 numara dışında deneyen Santos, Musrati'yi ise son maçlarda kesmişti. Yine devre arasında kiralanan stoper Joe Worrall'ı hiç düşünmeyen Santos, Semih Kılıçsoy'u sol kanatta oynatarak verimini düşürmüş, Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'ye ise çok az şans vermişti.

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        MUSRATI KARARI ÇILDIRTTI

        Santos'un son Samsunspor maçında Musrati'yi yedek bırakması bardağı iyice taşırırken oyuncu değişikliklerinde ise yönetimin gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden Aboubakar, Cenk Tosun ve Umut Meraş ile aylardır sahalardan uzak kalan Chamberlain'i tercih etmesi tepki çekti.

        TOPRAKTEPE İLE REVİZYON

        Beşiktaş'ta tekrar göreve getirilen Serdar Topraktepe ile kadroda da inemli bir revizyon bekleniyor. Topraktepe, Muçi, Musrati ve Semih başta olmak üzere takımın en önemli isimlerini orijinal mevkilerinde oynatacak. Demir Ege, Tayyip Talha ve Emrecan Terzi gibi isimlere daha fazla şans verecek.

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