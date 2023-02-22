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Haberler Sağlık

Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesinde çalışan sağlık görevlilerinin görüntülerini paylaşarak, "Afet bölgesindeki hiçbir köy uzakta değil. Çünkü biz oradayız. Türkiye'mizin gönlü müsterih olsun" dedi

Giriş: 22.02.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil
Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil
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DHA

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından Hatay'ın Alaattin köyünde sağlık taraması yapan sağlık görevlilerinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, ambulans ile depremden hasar gören köye ulaşan sağlık görevlilerinin vatandaşların kan şekeri, tansiyon ölçümünü yaptığı, vatandaşların ihtiyacı olan ilaçları not ettikleri anlar yer aldı.

Bakan Koca, "Hatay'da 112 sağlık ekiplerimiz, köylere ulaşarak, depremzede halkımızın sağlık taramasını yapıyor, ihtiyaç duyulan ilaçları ve halk sağlığı hizmetlerini veriyor. Afet bölgesindeki hiçbir köy uzakta değil. Çünkü biz oradayız. Türkiye'mizin gönlü müsterih olsun" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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