Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) 2023 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alınmaya başlandığını duyurdu.



Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “2023 TUS 1. DÖNEM yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı. Uzmanlık adayları tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. İşlemler, 8 Haziran saat 23.59’da sona erecek. Şimdiden hayırlı olsun”

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