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Bakan Koca, 2023 TUS 1. dönem yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 2023 TUS 1. dönem yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandığını açıkladı

Giriş: 01.06.2023 - 22:42 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Koca, 2023 TUS 1. dönem yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandığını duyurdu
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) 2023 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alınmaya başlandığını duyurdu.


Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “2023 TUS 1. DÖNEM yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı. Uzmanlık adayları tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. İşlemler, 8 Haziran saat 23.59’da sona erecek. Şimdiden hayırlı olsun”

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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