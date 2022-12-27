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Bakan Kirişci'den 'çip süresi' açıklaması: Uzatma olabilir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, evcil hayvanların çip takılarak kimliklendirilmesinde süre uzatımıyla ilgili açıklamada bulundu. Kirişci, "Rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz; olabilir" ifadelerini kullandı

Giriş: 27.12.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Kirişci'den evcil hayvanlara 'çip taktırma süresi' açıklaması - Güncel haberler
Bakan Kirişci'den 'çip süresi' açıklaması
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DHA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre Bakan Kirişci, yerel yönetimlere orman alanlarından hayvan barınağı için yer verilmesi ile ilgili İstanbul'da başlatılan pilot uygulamaya ilişkin, "Oradaki çalışma halen devam ediyor. 39 ilçeye yazıyı gönderdik. 39 ilçe kendi değerlendirmesini yapıp dönecek. Bizim hem Anadolu hem Avrupa yakasında yerlerimiz hazır. Onlar istediğinde belediyelere, valiler koordinasyonunda o yerleri vereceğiz" dedi.

"RAKAMLARA GÖRE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Evcil hayvanların kimliklendirilmesi projesinde 31 Aralık'a kadar çip taktırma zorunluluğu nedeniyle yoğunluklar olduğu ve sürenin uzatılma ihtimali sorulan Bakan Kirişci, "Bir bakacağız ona; yani şu ana kadar ki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz, olabilir" dedi.

Evcil köpek, kedi ve gelinciklerin 31 Aralık'a kadar 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne kaydedilmesi gerekiyor. Çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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