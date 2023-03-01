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Bakan Kasapoğlu açıkladı: İki hafta tüm maçlar şifresiz

Türkiye Futbol Federasyonu, depremzedeler için spor camiasının önemli isimlerini "Omuz Omuza" kampanyasında bir araya getiriyor. Programa bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise önemli bir açıklama yaptı. Kasapoğlu, Süper Lig'deki ilk 2 hafta maçlarının şifresiz olarak yayınlanacağı söyledi

Giriş: 01.03.2023 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Kasapoğlu açıkladı: İki hafta tüm maçlar şifresiz
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir kampanya düzenliyor. "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getiriyor.

Kampanyaya ilk bağlanan isim Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu oldu. Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'deki ilk 2 hafta maçlarının ücretsiz olarak yayınlanacağını söyledi.

Kasapoğlu, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı."

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