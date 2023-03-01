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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili kapsayan deprem felaketinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir kampanya düzenliyor. "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getiriyor.

Kampanyaya ilk bağlanan isim Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu oldu. Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'deki ilk 2 hafta maçlarının ücretsiz olarak yayınlanacağını söyledi.

Kasapoğlu, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı."

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