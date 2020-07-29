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Bakan Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden olan Sivil Havacılık sektörüne yönelik önemli düzenlemeler yaparak sivil havacılığa “Can Suyu” verildiğini söyledi. Yapılan yatırımlar ve sektöre verilen destekler sayesinde havacılık sektörünün tahminlerin çok ötesinde büyüdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, “Havayolu sektör cirosu 3.06 Milyar liradan 160,7 Milyar liranın üzerine çıktı” ifadelerini kullandı.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hükümet olarak küresel gelişmelere paralel olarak gelişen havacılık sektörünü ekonomik kalkınmanın itici unsuru olarak gördüklerini ve bu doğrultuda sektörün önünü açtıklarını söyledi. Türkiye’nin 3 saat uçuşla yaklaşık 60 ülkeye ulaşılabilen bir coğrafyada olması nedeniyle Türkiye’nin dünyanın en nemli havayolu merkezi konumu olma potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile havacılık sektöründe ufkumuzu geniş tuttuk. 18 yılda ufkumuz ile Türk sivil havacılığı büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bu değişimde etkili ulaştırma politikalarımız kilit rol oynadı. Sektörde serbestleşme sağlandı ve küresel standartlara kayıtsız kalmadan etkin çözümler üretildi. Böylece zorlu rekabet koşullarına rağmen havayolu şirketlerimiz büyüdü ve gelişti. Bu süreci büyük altyapı ve üstyapı yatırımları ile de destekledik.”

“HAVACILIK HALKIN YOLU OLDU"

Bakan Karaismailoğlu, bu süreçte 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 56’ya çıkartıldığını, yolcu sayısının altı katına, sektörel istihdamın ise dört katına yükseldiğini vurgulayarak, ikili hava ulaştırma anlaşmalarına da ağırlık verdiklerine dikkat çekti. Toplam anlaşma yapılan ülke sayısının 50’den 173’e çıktığını belirten Karaismailoğlu, “Alınan kararlarda yolcu odaklı hareket edilmesi ile iç hat yolcu trafiği kesintisiz çift haneli büyüdü. Biz buna ‘havacılık halkın yolu oldu’ diyoruz. Bugün, artık Türk Sivil Havacılığı yolcu sayısında Avrupa’nın ilk üç arasında yer alıyor. Hatta bu süreçte ülkemiz havacılık sektörü, havayolu taşımacılığı, havalimanları-terminal tesisleri ve işletmeciliği, yer hizmetleri, tasarım/imalat ve eğitim alanlarında önemli düzeyde gelişme gösterdi” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Bakan Adil Karaismailoğlu, sektöre yönelik yasal düzenlemelerin hızla ve zamanında yapılması sayesinde Türk havayolu sektörünün uluslararası arenada rekabet edebildiğini vurguladı. Düzenlemelerin yanı sıra gerçekleştirilen havacılık yatırımlarının da sektöre can suyu olduğunu belirten Karaismailoğlu, 2003-2020 yılları arasında öz kaynaklarla 138 proje yapıldığını, bunların 21’nin yeni havalimanı yapımı, 30’unun terminal binası, 75’inin PAT Sahası ve 12’sinin de AR-GE projesi olduğunu açıkladı. 9 adet KÖİ projesi ile birlikte toplam 147 projenin hayata geçirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, “Özel sektörün de dinamizmini havayolu yatırımlarımızda başarıyla kullandık. Öz kaynaklarla 19 milyar 321 milyon lira harcama yaptık. KÖİ Projeleri için ise toplam 8 milyar 416 milyon Euro ve 946 milyon 502 bin Dolar yatırım gerçekleştirildi. Şu anda yaklaşık 6 milyar lira yatırım bedeline sahip 26 ana ve 53 alt proje olmak üzere toplam 79 projeye devam ediliyor” dedi.

Bu kapsamda yeni havalimanı projelerinden Yozgat Havalimanı, Bayburt - Gümüşhane Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı ve Çukurova Havalimanı gibi yatırımların çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret eden Karaismailoğlu, ayrıca Ankara Esenboğa Havalimanı’nda PAT sahası yapımı, Erzurum Havalimanı yenilemesi, Trabzon Havalimanı PAT sahaları yapımı, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist yapımı gibi önemli projelerin de devam ettiğini açıkladı.

"HAVAYOLU SEKTÖRÜ TAHMİNLERİN ÖTESİNDE BÜYÜDÜ"

Yapılan yatırımlar sayesinde havayolu terminal kapasitesinin 55,1 milyon yolcu/yıldan 317 milyon yolcu/yıla çıktığına değinen Karaismailoğlu, uçak park yeri sayısının da 326’dan bin 491’e yükseldiğini, uçuş yolları uzunluğunun da 44 bin 569 kilometreden 74 bin 640 kilometreye çıktığını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, “Yaptığımız yatırımlar ve desteklerle havacılık sektörümüz tahminlerin çok ötesinde büyüdü. 2003 yılında sektörde çalışan sayısı 65 bin iken bu sayı 300 bine dayandı. Havayolu sektör cirosu ise 3.06 Milyar liradan 160,7 Milyar liranın üzerine çıktı” dedi.

KOVİD-19 DÖNEMİNDE SEKTÖRRE "CAN SUYU"

Karaismailoğlu, sektörün gelişmesi yönünde önündeki engelleri kaldırmaya ve uluslararası arenada rekabet şansını artırmaya devam ettiklerini vurgulayarak, özellikle Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen havayolu sektörü için önemli adımlar attıklarını anımsattı. Bakan Karaismailoğlu, salgının başladığı ve havayolu taşımacılığının durma noktasına geldiği söz konusu dönemde de öncelikle havayolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.

Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini hatırlatan Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 Milyon liralık borcunun ötelendiğini söyledi. Diğer hizmetlerin ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirildiğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, havayollarının Eurocontrol’e olan yaklaşık 30 Milyon Avro borcunun de ertelendiğini belirtti.

Havayolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile bilet ücret iadelerini uçuşların başlatılmasının ardından iki ay sonraya ötelendiğini anlattı. Karaismailoğlu, “Söz konusu salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında gelen Sivil Havacılık sektöründe yaşanacak sıkıntıları en aza indirdik, yaptığımız düzenlemelerle sektöre can suyu sağladık” dedi.