Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi ile küllerimizden doğduk

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce sahil şeridinde yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törene; Bakan Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen ile Yılmaz Büyükaydın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

"YAPILAMAZ DENİLENİ BAŞARMIŞTIR"

Burada konuşan Bakan Kacır, "Bu toprakların bağrından çıkıp, millete hizmet yolunda bir ömür vakfetmiş kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyorum. Kendisi; ülkemizin kritik teknolojilerinde 'tam bağımsızlık' idealine ulaşmasında öncü bir mühendis ve sanayici olarak, büyük bir görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Bilgisi, birikimi, gayreti ve ortaya koyduğu mücadele ile milli SİHA'larımız, savunma sanayisinde paradigmaları altüst eden bir atılımın önünü açmıştır. Yapılamaz denileni başarmış, gençlerimize, girişimcilerimize vazgeçmemeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, bir fikrin, bir milletin kaderini değiştirebileceğini göstermiştir. Bugün 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonundan bahsediyorsak, kıymetli büyüğümüz merhum Özdemir Bayraktar amcaya çok şey borçluyuz; Rabbi'm mekanını cennet eylesin" dedi.

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"21 YILA, 100 YILLIK PROJELER SIĞDIRDIK"

'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefleri ile Türkiye'nin adeta yeniden doğduğunu belirten Kacır, "Türkiye, bugün kritik teknolojilerin pazarı değil; bu teknolojileri üretebilen bir ülke konumuna gelmiştir. Geride bıraktığımız son 21 yıla, 100 yıllık projeler sığdırdık. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Milli Teknoloji Hamlemiz ile kendi fırsatlarımızı, güçlü yanlarımızı dikkate aldığımız, karşı karşıya olduğumuz sınamaları hesaba kattığımız bir yaklaşımla başardık. Tabii bu noktaya kolay gelmedik, türlü engellemelerle karşılaştık. Tabiricaizse, yolumuza takoz koymaya çalışanlar oldu. Ancak içimizdeki saklı cevheri ortaya çıkarmamız gerektiğini biliyorduk. Bir zihniyet devrimi oluşturmamız gerektiğinin farkındaydık. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz doğrultusunda adeta küllerimizden yeniden doğduk. Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın, Şakir Zümre'nin, Nuri Killigil'in yaşadığı hayal kırıklığını gençlerimiz yaşamasın diye onların yanında yer aldık" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZE İLHAM OLUYORUZ"

Gençlerin en değerli varlıkları olduğunu kaydeden Kacır, "Bakın, bugün İHA'larımızı hayata geçiren ekiplerin yaş ortalaması, 30'un altında. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken de merkezinde yenilikçi teknolojilerin yer alacağı tüm projelerde, gençlerimizin imzasının olacağına inanıyoruz. Çünkü gençlerimiz, bizim en değerli varlığımız. Geleceğin Türkiye'sinde, gençlerimizden beklentimiz büyük. Ülkemiz adım adım küresel bir üretim üssüne dönüşürken; teknoloji yolculuğumuzda gençlerimizin de aktif rol üstlenmesini sağlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile gençlerimize hayallerinin peşinden koşma imkanı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST Karadeniz ile bu heyecan, tüm Karadeniz'i sardı. Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılında ise İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST´lerde 4,5 milyondan fazla ziyaretçimizi ağırladık. 44 teknoloji yarışmasına 337 bin takımda 1 milyon genç katıldı. Yediden yetmişe, her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgi ve teveccühü ile mutlu olduk ve gurur duyduk. 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolundaki atılımlarımızı büyük bir gururla sahnelerken; milli öz güvenimizi artırıyor, gençlerimize ilham oluyoruz" diye konuştu.

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7 KENTE DAHA BİLİM MERKEZİ KURULACAK

7 ilde daha bilim merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyuran Kacır, "Ziyarete açık olan bilim merkezlerimiz, bugüne kadar 9,5 milyon kişiyi ağırladı. Gençlerimizin bilim ve teknoloji dünyasına olan ilgisi, merakı bizleri fazlasıyla mutlu ediyor ve gelecek adına umutlandırıyor. Bugün de güzide şehirlerimizden Trabzon'da, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Karadeniz'in bilim yolculuğunda yeni bir sayfa açıyoruz. 2 bin 200 metrekare alana sahip bölgede ilk olan bilim merkezimiz, gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken; geleceğin bilim insanlarını keşfetmemizi sağlayacak. Bilim merkezimizde; doğa bilimleri, matematik, teknoloji, tasarım ile astronomi, havacılık ve uzay eğitim atölyeleri, Deneyap teknoloji atölyesi ve planetaryum da teknoloji meraklısı çocuklarımız ve gençlerimiz için hayata geçiyor" dedi.

"GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ GENÇLERİMİZLE İNŞA EDECEĞİZ"

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ne TÜBİTAK ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile 70 milyon lirayı aşan destek sağladıklarını da belirten Kacır, "Tüm bu gayretlerimiz, gözlem yapan, merak eden, karşılaşacağı problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirebilmek. Bilim ve teknoloji yolculuğunda, gençlerimizin yanında olmaya, onlar ile yol yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını; gençlerimizin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki heyecanı ve motivasyonuyla aralayacağız. Çünkü bizler; gençlerimizi, girişimcilerimizi, fikirleriyle, cesaretleriyle ve kararlılıklarıyla ülkemizi ileriye taşıyabilecek vizyoner bireyler olarak görüyoruz. Tam bağımsız Türkiye için, ortaya koyduğumuz 'Milli Teknoloji Hamlemizin başarıyla gerçekleştirilebilmesinde elimizdeki en büyük güç, gençlerimizdir. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize gençlerimizle ulaşacak, geleceğin Türkiye'sini gençlerimizle inşa edeceğiz" diye konuştu.

"NİCE ÖZDEMİR BAYRAKTARLAR YETİŞTİRECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Üretmeyi, öğrenmeyi hedeflemek amacıyla bu muhteşem merkezi hayata geçiriyoruz. İnşallah nice Özdemir Bayraktarlar yetiştireceğiz. Genç zihinlere keşfetmeye yönelik alanlar sağlamış olacağız. Doğa bilimler, havacılık ve uzay alanlarında da çalışmalar yapacaklar. 1 yıl içinde 50 bin üzerinde çocuğu bilim ile tanıştırmak, hedefimiz. Güneşi, yıldızları, ayı inceleyecek oldukları planetaryum alanı var. 1 aydır faaliyette olan merkezimizin 6 bin ziyaretçisi oldu. Bu şehri, hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"SON NEFESİNE KADAR SANCAĞI BIRAKMADI"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bayraktar, "Özdemir Bayraktar, hayatını, ülkemizin tam bağımsız yarınları için milli SİHA'larımıza ve 20 yıla varan mücadelemizin sembolü olan milli teknoloji hamlemize vakfetti. Bizler için mücadelemizin merkezi olan fabrikada yaşadı. Son nefesine kadar sancağı bırakmadı, Bayraktar SİHA'ları geliştirdiğimiz yerden ayrılmadı. Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin bizler için manevi değeri çok büyük. Milli teknoloji hamlesi serüvenimizde, 2022'de büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz TEKNOFEST Karadeniz'den yeşeren kalıcı bir eser. Baba toprağımızda, şehit kanıyla sulanmış, haksızlığa, adaletsizliğe, zulme karşı dimdik, dosdoğru duranların toprağında yeşermiş bir eser" diye konuştu.