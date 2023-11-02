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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Bakan Işıkhan’dan son dakika asgari ücret mesajı: “Herkesin mutabık kaldığı bir tutar” - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı: “Herkesin mutabık kaldığı bir tutar”

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 02.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:36
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        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde sunum yaptı. Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hem işçi hem de işveren kesiminin oy birliğiyle asgari ücreti net 11 bin 402 liraya yükselttiklerini belirten Işıkhan, böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretin reel olarak yüzde 237 artmış olduğunu söyledi. Komisyonun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayı başında tekrar toplanacağını belirten Işıkhan, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

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        Bakan Işıkhan, tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin vergi dışında bırakıldığını hatırlatarak, asgari ücrette yapılacak her artışın, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlanması anlamına geldiğini anlattı. Işıkhan, bu kapsamda 2024 yılında 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörüldüğünü kaydetti.

        1. DERECEYE 3600 EK GÖSTERGE

        Vedat Işıkhan, 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3.600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlendiğini vurguladı. Böylece öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600’e yükseltilmesinin yanı sıra Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar, Avukatlar, Şube Müdürleri, Müdürler ve Müdür Yardımcıları ile Taşra Uzman ve Denetmenlerinin de ek gösterge rakamlarının 3.600’e yükseldiğini belirtti. Bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 600 puan artırıldığını kaydeden Işıkhan, “Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3.600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz” dedi.

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        “ESNEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

        Bakan Işıkhan, SGK’da sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bu konuda yapılacak çalışmaları şöyle anlattı:

        “Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatını ve uygulamalarını değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz.”

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        #Vedat Işıkhan
        #asgari ücret
        #3600 ek gösterge
        #Esnek Çalışma
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