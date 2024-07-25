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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan, 'G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan, 'G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katıldı

        Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında Adil Geçiş Liderlik Forumu'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024-2028 dönemine ilişkin Ulusal İstihdam Stratejisi taslağını hazırladık" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:22 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:22
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        'İstihdam strateji taslağı hazır'
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamında Adil Geçiş Liderlik Forumu'na katıldı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya'nın Fortaleza kentinde düzenlenen 'G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı' kapsamında düzenlenen ‘Adil Geçiş Liderlik Forumu’nda konuştu. Tüm G20 ülkelerine, uluslararası kuruluşlara ve G20 İstihdam Çalışma Grubu üyelerine, Bakanlar Bildirgesi'nin şekillenmesindeki değerli katkılarından dolayı da teşekkür eden Bakan Işıkhan, "Bugün bu Forumda söylevin de ötesinde ve geleceğimizin temelini oluşturan bir fikri tartışmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız: Adil geçiş. Çevresel zorluklarla ve teknolojik gelişmelerle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, çalışma dünyasına ve istihdam politikalarına yönelik yaklaşımlarımızı yeniden değerlendirmemiz büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

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        '2024-2028 DÖNEMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TASLAĞI HAZIR'

        Otomasyonun, yapay zekanın ve çevre dostu yeşil teknolojilerin yükselişinin çeşitli endüstrileri yeniden şekillendirdiğini, bazı işleri geçersiz kılarken yeni iş fırsatları da yarattığını belirten Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Yeşil ve dijital dönüşümü başarıyla yürütmek için G20 ülkeleri olarak bireyleri yeşil işler ve geleceğin işleri için gerekli becerilerle donatmalıyız. Bu kapsamda, izin verirseniz Türkiye'nin adil bir geçişe yönelik çabalarını, politikalarını ve programlarını paylaşmak isterim. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomik büyümeyi çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal eşitlikle dengeleyerek adil bir geçişi desteklemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ilgili paydaşlarla iş birliği içinde 2024-2028 dönemine ilişkin Ulusal İstihdam Stratejisi taslağını hazırladık. Taslak Stratejinin dört temel politika ekseninden biri, yeşil ve dijital dönüşümün taleplerine uygun becerilerin geliştirilmesidir. Ayrıca, adil geçiş, diğer politika eksenlerini de kesen bir konu olarak entegre edilmiştir. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini teşvik etmek, yeşil işlerin yaratılmasına katkıda bulunmak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla politika ve teşvikler uygulamaktadır."

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        Türkiye'de iklim değişikliğinin azaltılması ve uyum sağlanmasına yönelik İklim Değişikliği Eylem Planı'nın da hayata geçirildiğini dile getiren Işıkhan, Türkiye'nin yeniden eğitim girişimleri, sosyal koruma programları ve ekonomik çeşitlendirme stratejileri yoluyla, etkilenen işçileri desteklemeye yönelik tedbirleri birleştirerek, düşük karbon ekonomisine adil ve kapsayıcı bir geçiş sağlayacak mekanizmalarını araştırdığını belirtti.

        'ADİL BİR GEÇİŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİ İNŞA ETME FIRSATINI TEMSİL EDİYOR'

        Bakan Işıkhan konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla 2021 yılında Yeşil Mutabakat Eylem Planını hazırladık. Adil geçiş, bu Eylem Planının öncelikli politika odağı olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız bünyesinde Yeşil ve Sosyal Ekonomi Dönüşüm Biriminin kurulması, yeşil ve dijital ekonomi dönüşümü ve adil geçiş çabalarını koordine etme konusundaki kararlılığımızı vurgulamaktadır. Bunların yanı sıra adil geçiş politikalarının iş birliği içinde geliştirilmesi amacıyla kamunun, sosyal ortakların ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla bir diyalog platformu oluşturulmuştur. 2026 yılına kadar Bakanlığımızın koordinasyonunda ulusal düzeyde Adil Geçiş Stratejisi'ni hazırlayıp uygulamayı planlamaktayız. Türkiye'nin tüm toplumsal kesimlere yarar sağlayan ve çevresel zorunluluklara yanıt veren adil bir geçişi gerçekleştirme konusundaki değişmez kararlılığının altını çizmektedir. Sonuç olarak, adil bir geçişin daha dayanıklı, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme fırsatını temsil ettiğini vurgulamak isterim. İklim değişikliğinden yıkıcı teknolojilere kadar 21. yüzyılın zorluklarıyla mücadele ederken, yolumuzu adalet ve kapsayıcılıkla karakterize ettiğimizden emin olmalıyız. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayan, eşitlik ilkelerini destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi kolaylaştıran politikaları benimseyerek, refahın herkes için erişilebilir olduğu bir geleceğin yolunu açabiliriz."

        Bakan Işıkhan, bugün 'Kaliteli İşlerin ve İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' oturumunda da konuşma yapacak. Ayrıca toplantı kapsamında G20 Dönem Başkanlığını yürüten Brezilya'nın Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho, Güney Afrika İstihdam ve Çalışma Bakanı Nomakhosazana Meth ve Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmad Suliman Alrajhı ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

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        #Vedat Işıkhan
        #İstihdam Stratejisi taslağı
        #haberler
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