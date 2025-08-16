Habertürk
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama

        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile ilgili, "İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 17:26 Güncelleme: 16.08.2025 - 17:26
        Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldiklerini bildirdi.

        Işıkhan, Next Sosyaldeki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz."

