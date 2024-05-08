Bakan Işıkhan: Çalışma modelleri değişiyor

REKLAM advertisement1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR NEET PRO kapsamında ‘Gençlerle Yarına Yolculuk’ Programında gençlerle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Bakan Işıkhan, “Programımızda Türkiye’nin farklı illerinden, 200’e yakın katılımcımız bulunuyor. Türkiye çalışma hayatında Türkiye Yüzyılı’nda sizin sorularınız benim için çok önemli olacak. Ben de deneyimlerim ve kariyerim doğrultusunda sormuş olduğunuz sorulara yanıt vermeye gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin fırsat eşitliği konusunda önemli bir sorumluluk ve rol üstlendiğine vurgu yapan Bakan Işıkhan, “Benim gibi bir işçi çocuğu kardeşiniz, hiçbir ayrım gözetmeden şu koltukta oturabiliyor. Çok farklı konumlarda olan insanlar buralarda oturabilir ama en alttan başlayıp devletin en üst kademesine kadar gelmiş bir hocanız olarak gerçekten vatanımıza, devletimize ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Ben devletimizin yurtlarında, devletimizin burslarıyla okudum. Yurtdışına YÖK bursuyla gittim. Her şeyin arkasında devletimizin desteği ve gücü var” dedi.

REKLAM Işıkhan, gençlerin kariyer noktasında nereye ulaşmak isterlerse bu konuda zorlandıkları konuları kendileriyle paylaşılmasını isteyerek, “Tabi öncelikle İŞKUR Genel Müdürümüzün desteğini alarak, sizin önünüzü açmak zorundayız. Kariyer noktasında nereye ulaşmak isterseniz o noktadaki zorlandığınız konuları bizlerle paylaşın. Biz size destek verelim. İŞKUR Yanınızda deniliyor ya. İŞKUR gerçekten yanınızda” ifadesini kullandı. KALFA PROGRAMI Ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, potansiyeli olan gençlerin network anlamında iş kaçırdıklarına ilişkin sorulan soru üzerine, “Artık 20-30 yıl önceki çalışma hayatından söz etmiyoruz. Birçok mesleğin şekil değiştirdiği, bazılarının da yok olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bunu belirleyen en önemli değişimlerden birisi teknolojik değişimlerdir. Teknoloji günümüzde inanılmaz bir hızla değişiyor. Biz özellikle kıymetli gençlerimizin kariyer noktasında gelişimini destekleme sürecinde de İŞKUR olarak destekler veriyoruz. Örneğin; savunma sanayii ve tedarik hizmetlerinin sunulduğu alanlarda KALFA programı var. KALFA programında genç mühendislerimiz geliyor, yetişiyor ve orada ilgili sektöre çok rahat girebiliyor, istihdam kapısı bulabiliyorlar. Bilişim sektörü, dijital alanlar, dijitalleşmenin yoğun olarak yaşandığı yapay zeka noktasında biz siz gençlerimize güveniyoruz. İŞKUR olarak özellikle bu yönde İş Başı Eğitim Programlarımızın çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.”

REKLAM Gençlerin iş bulma sürecinde yaşadığı zorluklarla ilgili sorulan soru üzerine ise Işıkhan, şöyle yanıt verdi: “Herhangi bir işe başvurduğunuzda önünüze çıkan engellerden bir tanesi iş tecrübesinin olup olmaması. İş tecrübesi için de bir yerden başlamak gerekiyor. Biz özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yaparken burada biraz esnek olunması gerektiği yönünde önerilerde bulunabiliyoruz. Ama iş tecrübesine sahip olabilmek için hangi alanda lisans eğitiminizi tamamlarsanız o alanda mutlaka bir staj sürecini yaşamanız gerektiğini düşünüyorum. İŞKUR’umuzun staj programı var. Staj Portalımız var, orayı ziyaret etmenizi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’mizin önceki yıllarda başlattığı çok önemli bir staj seferberliği vardı. Şimdi iş dünyası da sizlerden bunu bekliyor. CV’nize baktığında acaba bu öğrenci, artık bu arkadaşımızın iş tecrübesi nerede? Neleri biliyor? Bilgisayar programlarını biliyor mu? Yabacı dil düzeyi nedir vs. ne yazık ki bunları belgelemek zorundayız. Belgelemenin ötesinde de iş tecrübesi sürecinde de bunları iş insanlarına ya da insan kaynakları ofisine bunları mutlaka göstermemiz gerekiyor.”

Bakan Işıkhan, çalışma hayatı ve çalışma koşullarının sürekli değişmesi ile ilgili yöneltilen soru üzerine ise, “Çağın çalışma modelleri değişiyor doğru. Özellikle Covid-19 pandemisinden sonra hepimiz o süreçleri yaşadık. İşin yapısı, şekli, çalışma modelleri değişmeye başladı. Uzaktan çalışma, esnek çalışma dediğimiz modeller gündeme gelmeye başladı. Bunun artısı da var, eksisi de var. Çalışma Genel Müdürlüğümüz bu konuda mevzuat düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Biz çalışma hayatına girdiğinizde sosyal yeteneklerinizin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Covid-19 pandemisi, sonrasında işler devam ediyor. Hala uzaktan çalışma, esnek çalışma, güvenceli esnek çalışma modelleri bizim için daha önemli. Çalışmanın işin şekli değişiyorsa bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım. On yıl sonra aklınıza gelemeyecek, farklı işlerle ve çalışma modelleriyle karşı karşıya kalacağız” cevabını verdi.

Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından alanında uzman konuşmacılar etkinlikte gençlerle bir araya geldi, gençlerin sorularını yanıtladı.