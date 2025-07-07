Bakan Güler, metan gazından zehirlenen Mehmetçikleri hastanede ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harektı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara’ya sevk edilen ve GATA’da tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret etti.

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Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de ziyarette yer aldı.

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Komutanlar Mehmetçiklerimizle yakından ilgilenerek doktorlardan personelimizin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler, tedavi gören personelimizin hastanedeki aileleriyle de sohbet ederek onlara geçmiş olsun dileklerini sundu” denildi.

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BİR ZİYARET DE BAKAN GÖKTAŞ'TAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören askerlere ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Göktaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Ülkemizin savunmasında canlarını ortaya koyarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerinin devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, tedavileri devam eden askerlerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti" denildi.