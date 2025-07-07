Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Güler, metan gazından zehirlenen Mehmetçikleri hastanede ziyaret etti

        Bakan Güler, metan gazından zehirlenen Mehmetçikleri hastanede ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri devam eden Mehmetçikleri ziyaret etti. Tedavi görmekte olan Mehmetçiklere bir ziyaret de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gerçekleşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanedeki Mehmetçiklere ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harektı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara’ya sevk edilen ve GATA’da tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret etti.

        Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de ziyarette yer aldı.

        Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Komutanlar Mehmetçiklerimizle yakından ilgilenerek doktorlardan personelimizin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Yaşar Güler, tedavi gören personelimizin hastanedeki aileleriyle de sohbet ederek onlara geçmiş olsun dileklerini sundu” denildi.

        REKLAM
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Haberi Görüntüle

        BİR ZİYARET DE BAKAN GÖKTAŞ'TAN

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören askerlere ziyarette bulundu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Göktaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Ülkemizin savunmasında canlarını ortaya koyarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerinin devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, tedavileri devam eden askerlerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yaşar Güler
        #mehmetçik
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail-Lübnan barışı kolay değil"
        "İsrail-Lübnan barışı kolay değil"
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa