Victor Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a!
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği aktarıldı. Galatasaray, Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.
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Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi sona eriyor.
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın teklini kabul etti.
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Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'le 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
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Haberde Osimhen'in ligdeki en yüksek maaşlı oyuncu olacağı ifade edildi.
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Öte yandan Galatasaray'ın Napoli ile bonservis görüşmeleri sürüyor.
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Sarı-kırmızılıların, Osimhen için İtalyan ekibine 50 milyon euro ve 5 milyon euro bonus şeklinde bir teklif yaptığı iddia edildi.
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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in 1 yıl sözleşmesi bulunan Osimhen için daha önce belirlediği 75 milyon euroda ısrar ettiği ve indirim yapmaya kesinlikle yanaşmadığı belirtildi.
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GOLLERİYLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız isim, 37 gol ve 8 asistlik performans ile takımını şampiyonluğa götürdü.
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