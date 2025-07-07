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        Haberler Spor Transfer Victor Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a! - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a!

        Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijeryalı futbolcunun, sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği aktarıldı. Galatasaray, Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 20:26 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:26
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        • 1

          Galatasaray'da Victor Osimhen bilmecesi sona eriyor.

        • 2

          İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın teklini kabul etti.

        • 3

          Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'le 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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          Haberde Osimhen'in ligdeki en yüksek maaşlı oyuncu olacağı ifade edildi.

        • 5

          Öte yandan Galatasaray'ın Napoli ile bonservis görüşmeleri sürüyor.

        • 6

          Sarı-kırmızılıların, Osimhen için İtalyan ekibine 50 milyon euro ve 5 milyon euro bonus şeklinde bir teklif yaptığı iddia edildi.

        • 7

          Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in 1 yıl sözleşmesi bulunan Osimhen için daha önce belirlediği 75 milyon euroda ısrar ettiği ve indirim yapmaya kesinlikle yanaşmadığı belirtildi.

        • 8

          GOLLERİYLE ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

          2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız isim, 37 gol ve 8 asistlik performans ile takımını şampiyonluğa götürdü.

        • 9
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