Giovanna Antonelli, Kapadokya'nın kendisine hissettirdiklerini şöyle ifade etmişti; "İnsanlar, zamanla gerçeğin geliştirici bir özelliği olduğunu anlarlar ve kişi olmanın duygusu ve özgürlüğüyle yaşamaya başlarlar."
Brezilyalı oyuncudan Türkiye'nin tanıtımına devam
Giovanna Antonelli, çıktığı Türkiye turunda sık sık ülkemizin tanıtımını yapıyor. Brezilyalı oyuncu, Türk bayrağını iliştirdiği fotoğraf ve videoları 20 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor
Brezilya'nın ünlü oyuncularından Giovanna Antonelli, bir arkadaşıyla çıktığı Türkiye turuna devam ediyor. Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirten Antonelli, çektiği ve çektirdiği fotoğrafları / videoları, 20 milyon 500 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Giovanna Antonelli, Kapadokya gezisi paylaşımlarında; yöresel lezzetlerden Sema gösterisine kadar birçok başlıkta seçkide bulunmuştu.
Giovanna Antonelli, Kapadokya gezisinin tamamladıktan sonra rotasını Ege'ye çevirdi. Muğla kıyılarına giden Antonelli, Knidos Antik Kenti yakınlarında denize girdi.
Giovanna Antonelli; gezisinde, sık sık Türkiye'nin tanıtımını yapıyor. Brezilyalı oyuncu, Türk bayrağını iliştirdiği fotoğraf ve videoları, sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.