Beşiktaş'ta Gedson'a bir talip daha!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in transferiyle ilgili hareketlilik sürüyor. Rusya'dan Dinamo Moskova ve Spartak Moskova oyuncuya talip olurken, Avrupa'nın diğer kulüplerinden de ilgi var. Siyah-Beyazlılar, Gedson'un bonservisinin yüzde 50'si Benfica'da olduğu için bu payı kaldırmak amacıyla görüşmeler yürütüyor.
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in satışı konusunda hareketlilik devam ediyor. Portekizli oyuncuya Rus ekiplerinin yoğun ilgisi sürerken Dinamo Moskova da talipler arasına girdi.
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Gedson'la ciddi şekilde ilgilenen Dinamo Moskova'nın yanı sıra Spartak Moskova da uzun süredir oyuncunun peşindeydi.
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Bunun yanı sıra Avrupa'nın diğer liglerinden de Gedson için nabız yoklamaları devam ediyor. Beşiktaş ise teklifler konusunda şu anda aceleci davranmazken bir yandan da Benfica ile olan yüzde 50'lik pay için girişimlerini sürdürüyor.
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Portekiz ekibinden bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro ödenerek alınan Gedson'un satılması halinde gelirin yarısı Benfica'ya gidecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Portekiz ekibi ile bu payın kaldırılması için görüşmelerde bulunsa da henüz sonuç alamadı.
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Adalı, ilk etapta 5 milyon Euro önerirken bu rakamı 7.5 milyon Euro seviyelerine çıkardı. Ancak Benfica cephesinden bu konuda henüz olumlu bir geri dönüş olmadı.
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Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için 25 milyon Euro ve üzerinde bir gelir beklentisi bulunuyor.
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