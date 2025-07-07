Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın emniyet ifadesi tamamlandı. Karalar, 56 sayfalık ifadesinde kendisine yöneltilen soruları cevaplamadan önce bütün soruları görmek istedi. Karalar "Savunmamım bütünlüğü çerçevesinde daha sonra cevap verebilirim" dedi.

Karalar'a sorulan sorulardan biri Barka Atık Yönetimi isimli firmanın ortağı iş insanı Baki Nugay’ın 16 Haziran 2025 tarihli ifadesiyle ilişkili oldu. Nugay'ın ifadesinde Seyhan Belediyesi'nden çöp toplama, temizlik işini Barka ile Abayrak isimli firma olarak ortak aldıklarını söylediği, işi aldıktan sonra da kendisinin o dönem Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştüğü beyanı soruldu.

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Nugay ifadesinde "Zeydan Karalar, düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebi kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifini kabul etmek zorunda kaldım." şeklinde iddialarda bulundu. Baki Nugay iddialarına dayanak olarak Hamit Ünal ve proje yöneticisi Adnan Tan Dehnioğlu’nun hesabına havaleler yapıldığını ileri sürdü. Çekilen paraların Tekin Sönmez’e verildiğini iddia etti. Tekin Sönmez'in de paraları Özcan Zenger’e teslim ettiğini ileri sürdü. Nugay 4 milyon 550 bin liralık bir ödemeye dair tabloyu da dosyaya sundu.

"KENDİNİ KURTARMAK İÇİN İFTİRA ATMIŞ" Zeydan Karalar, kendisine yöneltilecek bütün soruları görmesinin ardından ifade verdi. Baki Nugay'ı tanıdığını belirten Zeydan Karalar, “2014 dönemi öncesi Seyhan Belediye Başkanlığı AK Parti'de bulunuyordu. Başkan olduğum dönemde belediyenin çöp toplama ve nakli işlemlerini aynı firma olan Barka firması devam ettiriyordu. Bu firmanın yetkilisi benim başkanlığım döneminde işe devam eden müteahhit Baki Nugay idi. Seyhan Belediyesi’ne başkan seçilmem üzerine ismini hatırlamadığım bir belediye yetkilisi müteahhit olan bu şahsın benimle tanışmak istediğini söyledi. Talebini kabul ederek kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdim. Ne bu görüşmede ne de sonrasında bu şahısla veya hiçbir müteahhitle hak edişlerin ödenmesi ile ilgili şahsıma ya da herhangi bir kuruma menfaat temin edilmesi ile ilgili bir görüşmem olmadı. Kişiliğim itibari ile böyle bir konuşma asla olmaz. Dolayısıyla Baki Nugay isimli şahsın bana okunan ifadesinde belirttiği hak edişlerin ödenmesi ile ilgili tarafımca menfaat istenmiş olması söylemini reddediyorum. Böyle bir konuşma asla olmamıştır. Medyada yer alan haberlerden öğrendiğim kadarıyla bu şahsın soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğunu biliyorum. Bu şahsın tutukluluğundan kurtulmak için böyle gerçek dışı bir ifadeyi ortaya attığını düşünüyorum."

"USULSÜZLÜK OLSA DENETİMDEN GEÇEMEZDİK" Zeydan Karalar 5 yıl boyunca Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden ve 2019 yılı sonrasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yaptığı görevlerde yapmış olduğu tüm ihalelerin şeffaf olduğunu belirtti. Sayıştay ve Mülkiye müfettişleri tarafından sık sık denetimden geçtiklerinin altını çizen Karalar, bu denetimler sonucunda tarafımıza bildirilmiş herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır." dedi. Yolsuzlukla ilgili ifadede ismi geçen Özcan Zenger'i Seyhan Belediyesi Başkanlığı döneminde tanıdığını ifade eden Zeydan Karalar, "Özcan Zenger o dönemlerde temizlik işlerinden sorumlu idi. Baki Nugay’ın iddia ettiği şekilde bir konuşmam olmamıştır. Özcan Zenger’e sadece Seyhan Belediyesi mıntıkasında yer alan temizlik işlerini halkı memnun edici şekilde yapılması yönünde talimatım olmuştur. Bu şahsa gayri meşru veya hukuk dışı hiçbir talimatım olmamıştır. Özcan Zenger, bana sormuş olduğunuz çalışmış olduğu dönem içerisinde günübirlik olarak İstanbul’a gitmesi ve tekrardan Adana’ya dönmesinde herhangi bir resmi görevlendirmesi olup olmadığını bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

“BU SORUŞTURMA TAMAMEN SİYASİDİR" Özcan Zenger’in, İstanbul ve Adana’da Baki Nugay, Hamit Ünal, Tekin Sönmez, Adnan Tan Dehnioğlu ile bir araya geldiğinin sorulması üzerine Karalar, “Bu şahısların İstanbul ve Adana’da bir araya gelip gelmediklerini, eğer gelmişler ise ne amaçla bir araya geldikleri hakkında bilgim yoktur. Özcan Zenger Seyhan Belediyesi’nde ihale yetkilisi değildir. Kendisi temizlik şantiyesinin sorumlusudur. Hamit Ünal, Tekin Aktaş ve Adnan Tan Dehnioğlu’nu hatırlamıyorum. Adnan Tan Dehnioğlu ile 10 Eylül 2016 tarihli 27 saniyelik bir adet görüşmenin detayını aradan geçen uzun zaman dolayısıyla hatırlamıyorum. Bu görüşmede bana ait olduğu belirtilen hat Seyhan Belediyesi'ne ait o dönem benim kullanmış olduğum GSM hattıdır. Bana sormuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş isimli şahsı medyadan ismen duydum. Bu şahısla herhangi bir tanışıklığım yoktur. Yukarıda bana okunan kişilerden hiçbirisi ile herhangi bir ticari ilişkim ve borç alacak ilişkim olmamıştır. Bu soruşturma tamamen siyasi bir soruşturmadır. İddia edilenlerin, iddiaların tamamı gerçekdışıdır” diye yanıtladı. AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ Öte yandan Karalar'ın avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin adliyeye sevkinin ertelenmesine ve gözaltı süresinin uzatılmasına itirazda bulundu.

Fotoğraf: AA