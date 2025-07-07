Putin'in bu sabah görevden aldığı Ulaştırma Bakanı, arabasında ölü bulundu
Rus lider Putin'in bugün kararnameyle görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Starovoit, arabasında ölü bulundu. Rusya Soruşturma Komitesi, Starovoit'in intihar ettiğinin tahmin edildiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün kararnameyle görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Starovoit, arabasında ölü bulundu.
Rusya Soruşturma Komitesi, Starovoit'in intihar ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.
Komite tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, Rusya Federasyonu eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in ölü bedeni şahsi arabasında ateşli silahla vurulmuş olarak bulundu" denildi.
Starovoit, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde yaklaşık beş yıl valilik yaptıktan sonra Mayıs 2024'te Ulaştırma Bakanı olarak atanmıştı.