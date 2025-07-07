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        Haberler Dünya Putin'in bu sabah görevden aldığı Ulaştırma Bakanı, arabasında ölü bulundu | Dış Haberler

        Putin'in bu sabah görevden aldığı Ulaştırma Bakanı, arabasında ölü bulundu

        Rus lider Putin'in bugün kararnameyle görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Starovoit, arabasında ölü bulundu. Rusya Soruşturma Komitesi, Starovoit'in intihar ettiğinin tahmin edildiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:12
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        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
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        Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün kararnameyle görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Starovoit, arabasında ölü bulundu.

        Putin, Ulaştırma Bakanı'nı görevden aldı
        Putin, Ulaştırma Bakanı'nı görevden aldı

        Rusya Soruşturma Komitesi, Starovoit'in intihar ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

        Komite tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, Rusya Federasyonu eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'in ölü bedeni şahsi arabasında ateşli silahla vurulmuş olarak bulundu" denildi.

        Starovoit, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde yaklaşık beş yıl valilik yaptıktan sonra Mayıs 2024'te Ulaştırma Bakanı olarak atanmıştı.

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