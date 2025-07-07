Rus lider Putin'den kararname: Ulaştırma Bakanı'nı görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, bir kararnameyle Ulaştırma Bakanı Starovoit'i görevden aldı.

Starovoit, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde yaklaşık beş yıl valilik yaptıktan sonra Mayıs 2024'te Ulaştırma Bakanı olarak atanmıştı.

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Starovoit'in Kursk Valiliği'nden ayrılmasından birkaç ay sonra Ukrayna, 2022'de savaşın başlamasından bu yana Rus topraklarına en büyük saldırısını başlattı ve Ukrayna birlikleri sınırdan Kursk'a akın etti.

Starovoit'in Ulaştırma Bakanlığı'ndaki selefi Vitaly Savelyev Başbakan Yardımcısı oldu.

Daha önce Novgorod Bölgesi Valisi olan Bakan Yardımcısı Andrei Nikitin, Ulaştırma Bakanlığı'na getirildi.

Starovoit, bölge valiliği görevinden önce ulaştırma sektöründe çalışmış ve altı yıl boyunca Rusya'nın federal karayolları ajansı Rosavtodor'u yönetmişti.