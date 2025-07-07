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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da metrobüs alevlere teslim oldu | Son dakika haberleri

        İstanbul'da metrobüs alevlere teslim oldu

        İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı İncirli'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluştu. Bazı yolcuların, araçlardan inerek metrobüs yolunda yürüdüğü görüldü. Ekiplerin çalışmaları sonucu, yanan metrobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, metrobüs seferleri yeniden başladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:21
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        Metrobüs alevlere teslim oldu
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        Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İncirli mevkisi Edirne istikametinde bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler metrobüsün tamamına yayıldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        ZAMAN ZAMAN PATLAMA SESİ DUYULDU

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu.

        Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamamen yanan metrobüs kullanılamaz hale geldi. Söndürülen metrobüste soğutma çalışmaları başlatıldı.

        CAN KAYBI YOK

        Metrobüs yangınında yaralı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

        SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

        Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

        Seferlerin yapılamaması nedeniyle metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluştu. Bazı yolcuların, araçlardan inerek metrobüs yolunda yürüdüğü görüldü.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu, yanan metrobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, metrobüs seferleri yeniden başladı.

        Bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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        #Metrobüs yangını
        #haberler
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