İstanbul'da metrobüs alevlere teslim oldu

Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İncirli mevkisi Edirne istikametinde bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler metrobüsün tamamına yayıldı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ZAMAN ZAMAN PATLAMA SESİ DUYULDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamamen yanan metrobüs kullanılamaz hale geldi. Söndürülen metrobüste soğutma çalışmaları başlatıldı.

CAN KAYBI YOK Metrobüs yangınında yaralı ve can kaybının olmadığı belirtildi. SEFERLER YENİDEN BAŞLADI Yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durdurulurken, bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Seferlerin yapılamaması nedeniyle metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluştu. Bazı yolcuların, araçlardan inerek metrobüs yolunda yürüdüğü görüldü. Ekiplerin çalışmaları sonucu, yanan metrobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, metrobüs seferleri yeniden başladı. Bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor. Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir