Beste Kökdemir: Evlenmemizin nedeni, hamile kalmam değil

Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da evlendi.

Beste Kökdemir, 'hamile kaldığı için evlendi' şeklindeki yorumlara yanıt verdi.

Oyuncu, şu ifadeleri kullandı: Bazı linçler oldu benim hamileliğim hakkında. Bunu bekliyordum. Çok fazla kale almamakla birlikte biraz kolektif düşündüğümde bu zihniyetler için üzgünüm tabii ki. Çünkü bu ülkeye bir çocuk getiriyorum. Doğruyu, dürüstlüğü evlenmeden ya da evlendikten sonra çocuk yapmak olarak gören zihniyet için üzgünüm. Böyle bir ortamda olmak istemezdim. Zorla çocuk için evlenmedik, zaten evliliği düşünüyorduk hamile kalınca evliliği erkene çektik. Kendi dünyalarınızla karıştırıyor olabilirsiniz. Kendi korkaklıklarınızı görüyor olabilirsiniz.