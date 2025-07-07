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        Haberler Dünya ABD basını: İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor | Dış Haberler

        ABD basını: İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor

        İsrail'in İran'ın nükleer programını canlandırmaya çalışması durumuna karşı saldırıya hazırlandığı bildirildi. ABD basınına göre, İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın böylesi bir saldırıya yeşil ışık yakabileceğini düşünüyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.07.2025 - 21:16 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:54
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        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
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        İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanırken, ABD basını olası bir İsrail saldırısını gündeme getirdi.

        Axios'un 2 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'ın nükleer programını canlandırmaya çalışması ihtimaline karşı saldırıya hazırlanıyor. İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası bir saldırıya yeşil ışık yakabileceğini düşünüyor.

        İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Darmer, Washington'a düzenlediği ziyaretten, Trump'ın belli koşullar altında İsrail saldırısını destekleyeceği izlenimiyle döndü.

        İsrailli yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Donald Trump ile nükleer müzakerelerin geleceğine ilişkin anlayış birliğine ulaşmayı istediğini belirtti.

        Trump ile Netanyahu'nun TSİ 01.00 civarında görüşecek.

        Görüşmede, İran konusunun ana gündem maddesi olması bekleniyor.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, nükleer tesislerinin ciddi hasar aldığını belirtmişti.

        İran dini lideri Ali Hamaney ise ABD saldırısının yarattığı etkinin ABD Başkanı tarafından abartıldığını ifade etmişti.

        NETANYAHU PROTESTO EDİLDİ

        ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün gerçekleşecek ABD ziyaretini protesto etti.

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        Başkent Washington'da bir grup Filistin destekçisi gösterici, Beyaz Saray önünde bir araya geldi.

        Filistin bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Çok yaşa Filistin" ve "Netanyahu aranıyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

        ABD'nin İsrail'e yönelik desteğini sonlandırması talep edilen gösteride, mahkum kostümü giyen bir gösterici, protestosunu Netanyahu maskesi takarak sürdürdü.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan ateşkesin ardından ve Gazze'deki ateşkes görüşmeleri sürecinin başlamasından sonra, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington'da ağırlayacak. Trump, Netanyahu ile başkanlık görevine ikinci kez başladığı ocak ayından bu yana Beyaz Saray'da üçüncü kez bir araya gelecek.

        Trump-Netanyahu görüşmesinin, haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik İsrail ve ABD'nin ortak saldırısının ardından "bir çeşit zafer turu" niteliği taşıyacağı öngörülüyor.

        Gazze'de yakın zamanda bir anlaşma sağlanması konusunda umutlu konuşan Trump, Gazze'de ateşkesin "bu hafta içinde" mümkün olabileceğini belirtmişti.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/YURI GRIPAS

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