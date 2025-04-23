Bakan Göktaş: 39 ilçemizde, 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik

Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 39 ilçemizde, 484 alanda, 271 psikososyal destek ekibi ile şu ana kadar 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik. Bakanlık olarak, depremin ilk anından itibaren sahadayız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz."

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