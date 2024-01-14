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        Haberler Gündem Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek

        Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, salı günü terör saldırılarıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.01.2024 - 18:59 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:59
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        Bakan Fidan ve Güler TBMM'yi bilgilendirecek
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        TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırılarına yönelik Genel Kurulu bilgilendirecek.

        Bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

        Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

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