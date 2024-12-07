Bakan Fidan Doha'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapıldı.

Muhalifler Şam'a girmeye başladı Haberi Görüntüle

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Paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum'u marjında İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Doha'da, Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın başladığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görüşme öncesinde kritik açıklamalarda bulundu. Suriye'deki muhalif silahlı grupları 'terörist organizasyon olarak tanımlayan Lavrov, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. REKLAM "Düşmanca faaliyetlere son verilmeli" Lavr açıklamaları şöyle: "Moskova, Suriye'deki düşmanca faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısı yapıyor. Suriye hükümeti ve meşru muhalefet arasında yapıcı bir diyalog süreci başlamalı. Suriye'deki Heyet El Tahrir Şam grubu terörist bir gruptur. Suriyeli isyancılar jeopolitik amaçlar için kullanılıyor.

Suriye halkının akıbeti için çok endişeliyiz. Irak ya da Libyalıların akıbetine uğramasını istemiyoruz. Rus jetleri Suriye ordusuna destek vermeye devam ediyor." Suriye'deki gelişmeler Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. REKLAM Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Katar Başbakanı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katarın başkenti Dohada bir araya geldi.